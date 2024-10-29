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    НБА. «Лейкерс» проиграли «Финиксу», «Торонто» уступил «Денверу», «Нью-Йорк Никс» — «Кливленду»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Денвер» в гостях победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:125 ОТ.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой гостей Никола Йокич. Серб сделал дабл-дабл — у него 40 очков и 10 подборов.

    «Финикс» дома обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:105.

    Самым результативным баскетболистом встречи стал атакующий защитник хозяев Девин Букер, набравший 33 очка.

    «Лейкерс» потерпели первое поражение в сезоне-2024/25.

    Все результаты игрового дня НБА 29 октября

    «Даллас Маверикс» — «Юта Джаз» — 110:102

    «Мемфис Гриззлиз» — «Чикаго Буллз» — 123:126

    «Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:106

    «Торонто Рэпторс» — «Денвер Наггетс» — 125:127 ОТ

    «Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 119:121

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 119:108

    «Майами Хит» — «Детройт Пистонс» —106:98

    «Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 104:110

    «Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 119:115

    «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 109:105

    «Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 111:98

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