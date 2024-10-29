НБА. «Лейкерс» проиграли «Финиксу», «Торонто» уступил «Денверу», «Нью-Йорк Никс» — «Кливленду»

Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой гостей Никола Йокич. Серб сделал дабл-дабл — у него 40 очков и 10 подборов.
«Финикс» дома обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:105.
Самым результативным баскетболистом встречи стал атакующий защитник хозяев Девин Букер, набравший 33 очка.
«Лейкерс» потерпели первое поражение в сезоне-2024/25.
Все результаты игрового дня НБА 29 октября
«Даллас Маверикс» — «Юта Джаз» — 110:102
«Мемфис Гриззлиз» — «Чикаго Буллз» — 123:126
«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:106
«Торонто Рэпторс» — «Денвер Наггетс» — 125:127 ОТ
«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 119:121
«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 119:108
«Майами Хит» — «Детройт Пистонс» —106:98
«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 104:110
«Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 119:115
«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 109:105
«Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 111:98