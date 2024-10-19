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    Джуд Беллингем«Сельта» — «Реал». Онлайн
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    Ферстаппен выиграл спринт Гран-при США

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    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в спринте Гран-при США.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Вторым финишировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Ландо Норрис.

    В топ-5 также попали пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Мерседес» Джордж Расселл.

    Формула-1. Гран-при США. Спринт:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов
    • 2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.882
    • 3. Ландо Норрис («Макларен») +6.240
    • 4. Шарль Леклер («Феррари») +6.956
    • 5. Джордж Расселл («Мерседес») +15.766
    • 6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +18.724
    • 7. Кевин Магнуссен («Хаас») +25.161
    • 8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.588
    • 9. Серхио Перес («Ред Булл») +29.950
    • 10. Оскар Пиастри («Макларен») +37.059
    • 11. Юки Цунода («РБ») +38.363
    • 12. Франко Колапинто («Уильямс») +39.460
    • 13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +41.236
    • 14. Пьер Гасли («Альпин») +41.995
    • 15. Эстебан Окон («Альпин») +42.804
    • 16. Лиам Лоусон («РБ») +44.008
    • 17. Александер Албон («Уильямс») +44.564
    • 18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +46.807
    • 19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +52.842
    • 20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +54.476

    Основная гонка состоится 20 октября в 22.00 (мск).

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