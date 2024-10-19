Ферстаппен выиграл спринт Гран-при США

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Вторым финишировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Ландо Норрис.
В топ-5 также попали пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Мерседес» Джордж Расселл.
Формула-1. Гран-при США. Спринт:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов
- 2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.882
- 3. Ландо Норрис («Макларен») +6.240
- 4. Шарль Леклер («Феррари») +6.956
- 5. Джордж Расселл («Мерседес») +15.766
- 6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +18.724
- 7. Кевин Магнуссен («Хаас») +25.161
- 8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.588
- 9. Серхио Перес («Ред Булл») +29.950
- 10. Оскар Пиастри («Макларен») +37.059
- 11. Юки Цунода («РБ») +38.363
- 12. Франко Колапинто («Уильямс») +39.460
- 13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +41.236
- 14. Пьер Гасли («Альпин») +41.995
- 15. Эстебан Окон («Альпин») +42.804
- 16. Лиам Лоусон («РБ») +44.008
- 17. Александер Албон («Уильямс») +44.564
- 18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +46.807
- 19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +52.842
- 20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +54.476
Основная гонка состоится 20 октября в 22.00 (мск).