Китай выиграл женский финал в каноэ-двойках у женщин на ОИ, а в байдарках-двойках новозеландки

Китайский дуэтфинишировал первым у женщин в каноэ-двойках на Олимпийских играх в Париже.

Они преодолели дистанцию в 500 метров за 1:52,81 с новым олимпийским рекордом.

Вторыми были Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок из Украины — 1:54,30.

Бронзовые медали у канадок Слоан Маккензи и Кети Винсент — 1:54,36.

Также подошли к концу соревнования у женщин в байдарках-двойках.

Золотые медали завоевали Лиза Кэррингтон и Алисия Хоскин из Новой Зеландии, проплывшие дистанцию за 1:37,28.

Вторыми были Тамара Чипеш и Алида Дора Гажо из Венгрии (1:39,39). Бронза у немок Паулины Пачек/Джул Гаке (1:39,46) и венгерок Ноеми Пупп/Сара Фойт. Они финишировали с одним временем.

У мужчин в байдарках-двойках на 500 метров первыми были немцы Макс Лемке и Якоб Шопф.

Второе место заняла команда Венгрии, а третьими стали австралийцы.