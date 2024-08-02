Ринер стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Тедди Ринер Фото: globallookpress.com
Тедди Ринер стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. В Лондоне-2012 и Рио-2016 Ринер побеждал в личных соревнованиях в весе свыше 100 кг, на Играх-2020 в Токио он завоевал золото в составе смешанных команд.
Бронзовые медали завоевали представитель Таджикистана Темур Рахимов и дзюдоист из Узбекистана Алишер Юсупов.
У женщин свыше 78 кг выиграла бразильянка Беатрис Соуза. Она в финале была сильнее израильтянки Раз Гершко.
Бронзовые медали у француженки Романа Дикко и кореянки Ким Хайян.