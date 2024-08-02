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    Ринер стал четырехкратным олимпийским чемпионом

    Прочие Париж-2024 Дзюдо
    Французский дзюдоист Тедди Ринер выиграл золотую медаль в весе свыше 100 кг на Олимпиаде в Париже. В финальной схватке он был сильнее южнокорейца Кима Минджона со счётом 10:0.

    Тедди Ринер
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    Тедди Ринер

    Тедди Ринер стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. В Лондоне-2012 и Рио-2016 Ринер побеждал в личных соревнованиях в весе свыше 100 кг, на Играх-2020 в Токио он завоевал золото в составе смешанных команд.

    Бронзовые медали завоевали представитель Таджикистана Темур Рахимов и дзюдоист из Узбекистана Алишер Юсупов.

    У женщин свыше 78 кг выиграла бразильянка Беатрис Соуза. Она в финале была сильнее израильтянки Раз Гершко.

    Бронзовые медали у француженки Романа Дикко и кореянки Ким Хайян.

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