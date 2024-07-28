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    Японка Ешизава выиграла золото в женском скейтбординге

    Прочие Париж-2024 Скейтбординг
    В женском скейтбординге на улице золотую медаль выиграла японская спортсменка Коко Ешизава.

    Коко Ешизава
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    Коко Ешизава

    Серебро также досталось японке Лиз Акаме. Бронза у бразильянки Раисы Леал.

    Скейтбординг. Женщины. Улица
    • 1. Джессика Фокс (Австралия) — 96.08
    • 2. Клаудия Зволинска (Польша) — 97.53
    • 3. Кимберли Вудс (Великобритания) — 98.94
    • 4. Ана Сатила (Бразилия) — 100.69
    • 5. Штефани Хорн (Италия) — 101.43
    • 6. Камилла Прижан (Франция) — 101.67
    • 7. Ева Терчель (Словения) — 101.73
    • 8. Лука Джонс (Новая Зеландия) — 102.33
    • 9. Элишка Минталова (Словакия) — 102.98
    • 10. Коринна Кюнле (Австрия) — 103.09
    • 11. Рикарда Функ (Германия) — 149.08
    • 12. Маялен Чурро (Испания) — 157.67.
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