Губерниев: Я бы с удовольствием отправился комментировать Олимпиаду в Париже

Комментаторзаявил, что был бы рад поработать на Олимпиаде в Париже.

«Конечно, если бы ситуация была другой, мы бы показывали Олимпиаду, и наша команда поехала. Я бы, конечно, с удовольствием, не раздумывая, отправился бы комментировать. Сейчас ситуация другая.

Поскольку, как говорила Екатерина Великая, монарх должен быть деспотом по отношению к самому себе, сейчас время для того, чтобы развиваться где-то еще», — сказал Губерниев «Спорт день за днем».

Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа в Париже. В Париже выступят 15 российских спортсменов.