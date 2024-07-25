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    Губерниев: Я бы с удовольствием отправился комментировать Олимпиаду в Париже

    Прочие Париж-2024
    Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что был бы рад поработать на Олимпиаде в Париже.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Конечно, если бы ситуация была другой, мы бы показывали Олимпиаду, и наша команда поехала. Я бы, конечно, с удовольствием, не раздумывая, отправился бы комментировать. Сейчас ситуация другая.

    Поскольку, как говорила Екатерина Великая, монарх должен быть деспотом по отношению к самому себе, сейчас время для того, чтобы развиваться где-то еще», — сказал Губерниев «Спорт день за днем».

    Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа в Париже. В Париже выступят 15 российских спортсменов.

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