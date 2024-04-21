Ферстаппен: Управлять машиной было одно удовольствие

Пилот «Ред Булл»прокомментировал победу на 5-м этапе сезона — Гран-при Китая.

Второе место занял гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Третьим финишировал второй пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

«Ощущения потрясающие. Мы были невероятно быстры на протяжении всего уик-энда. Управлять машиной было одно удовольствие на шинах любого типа.

Мы хорошо пережили рестарты, а машина ехала практически как по рельсам, я мог делать с ней все, что только хотел.

После таких уик-эндов остаются потрясающие ощущения, и то, чего мы смогли добиться на этом Гран-при — это и правда фантастика», — цитирует гонщика Sky Sports.

Шестой этап Формулы-1 пройдет в Майами (штат Флорида, США) с 3 по 5 мая.