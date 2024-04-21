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    Ферстаппен: Управлять машиной было одно удовольствие

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на 5-м этапе сезона — Гран-при Китая.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Второе место занял гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Третьим финишировал второй пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

    «Ощущения потрясающие. Мы были невероятно быстры на протяжении всего уик-энда. Управлять машиной было одно удовольствие на шинах любого типа.

    Мы хорошо пережили рестарты, а машина ехала практически как по рельсам, я мог делать с ней все, что только хотел.

    После таких уик-эндов остаются потрясающие ощущения, и то, чего мы смогли добиться на этом Гран-при — это и правда фантастика», — цитирует гонщика Sky Sports.

    Шестой этап Формулы-1 пройдет в Майами (штат Флорида, США) с 3 по 5 мая.

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