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    НБА. «Лейкерс» переиграли «Нью-Орлеан», «Сакраменто» победил «Голден Стэйт»

    Прочие Баскетбол НБА
    В ночь на 17 апреля мск прошли два матча первой стадии плей-ин Западной конференции.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    «Лейкерс» переиграли «Нью-Орлеан» в матче плей-ин НБА — 110:106. Команда из Лос-Анджелеса пробилась в плей-офф с 7-м номером посева.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, оформивший дабл-дабл: 40 очков и 11 подборов.

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    «Сакраменто» одолел «Голден Стэйт» — 118:94.

    Самым результативным игроком матча стал форвард Киган Мюррэй, набравший 32 очка.

    «Кингз» сыграют с «Нью-Орлеаном», проигравшим «Лейкерс», за 8-й номер посева в плей-офф НБА.

    Результаты игрового дня:

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 106:110

    «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 118:94

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