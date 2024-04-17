НБА. «Лейкерс» переиграли «Нью-Орлеан», «Сакраменто» победил «Голден Стэйт»

Леброн Джеймс Фото: globallookpress.com
«Лейкерс» переиграли «Нью-Орлеан» в матче плей-ин НБА — 110:106. Команда из Лос-Анджелеса пробилась в плей-офф с 7-м номером посева.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, оформивший дабл-дабл: 40 очков и 11 подборов.
«Сакраменто» одолел «Голден Стэйт» — 118:94.
Самым результативным игроком матча стал форвард Киган Мюррэй, набравший 32 очка.
«Кингз» сыграют с «Нью-Орлеаном», проигравшим «Лейкерс», за 8-й номер посева в плей-офф НБА.
Результаты игрового дня:
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 106:110
«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 118:94