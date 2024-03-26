НБА. «Даллас» взял верх над «Ютой», «Сакраменто» победил «Филадельфию»

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Лаури Маркканен, набравший 34 очка. Разыгрывающий гостей Лука Дончич сделал трипл-дабл: у словенца 29 очков, 12 подборов и 13 передач.
«Сакраменто» дома обыграл «Филадельфию» — 108:96.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Тайриз Макси, набравший 29 очков.
Центровой хозяев Домантас Сабонис сделал дабл-дабл — у него 11 очков, 13 подборов и 10 передач.
Результаты игрового дня:
«Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 115:92.
«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 124:99.
«Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 88:96.
«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс» — 120:118.
«Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 105:107.
«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:92.
«Cан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз» — 104:102.
«Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 105:115.
«Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:103.
«Сакраменто Кинг» — «Филадельфия Сиксерс» — 108:96.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Индиана Пэйсерс» — 116:133.