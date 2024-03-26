ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Чивадзе«Накачки начальников всегда вредили футболу». Александр Чивадзе — об историческом матче сборной Грузии, отношениях Лобановского с Бесковым и победе в Кубке кубков
  • 00:38
    • Игрок сборной Бразилии дисквалифицирован на два года за допинг
  • 00:24
    • Чивадзе: Игра с Грецией станет самой важной за последние 30 лет
  • 22:03
    • СКА уступил «Автомобилисту» и вылетел из Кубка Гагарина
  • 21:24
    • Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами
    Все новости спорта

    НБА. «Даллас» взял верх над «Ютой», «Сакраменто» победил «Филадельфию»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Даллас» в гостях победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:105.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Лаури Маркканен, набравший 34 очка. Разыгрывающий гостей Лука Дончич сделал трипл-дабл: у словенца 29 очков, 12 подборов и 13 передач.

    «Сакраменто» дома обыграл «Филадельфию» — 108:96.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Тайриз Макси, набравший 29 очков.

    Центровой хозяев Домантас Сабонис сделал дабл-дабл — у него 11 очков, 13 подборов и 10 передач.

    Результаты игрового дня:

    «Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 115:92.

    «Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 124:99.

    «Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 88:96.

    «Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс» — 120:118.

    «Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 105:107.

    «Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:92.

    «Cан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз» — 104:102.

    «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 105:115.

    «Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:103.

    «Сакраменто Кинг» — «Филадельфия Сиксерс» — 108:96.

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Индиана Пэйсерс» — 116:133.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли Грузия и Греция определить сильнейшего в основное время?
  • Грузия — Греция. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Спартак» сравняется с «Магниткой» по количеству побед?
  • «Спартак» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Локомотив» закроет все вопросы в Омске?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Грузия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кепфер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уэльс — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.38
  • Прогноз на матч Испания — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аргентина — Коста-Рика
  • Футбол
  • Завтра в 05:50
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному