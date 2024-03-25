НБА. «Лейкерс» победили «Индиану», «Милуоки» разгромил «Оклахому»

.SubTitleдома обыгралив матче регулярного чемпионата НБА — 150:145.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Энтони Дэвис, который сделал дабл-дабл: у него 36 очков и 16 подборов.

«Лейкерс» одержали третью победу подряд и занимают девятое место в таблице Западной конференции НБА. «Индиана» идет на шестой строчке «Востока».

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«Милуоки» дома разгромил «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:93.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо. Грек сделал дабл-дабл: у него 30 очков и 19 подборов.

Результаты игрового дня:

«Детройт Пистонс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 101:114

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс» — 107:121

«Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 121:84

«Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 118:93

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 114:110

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана Пэйсерс» — 150:145