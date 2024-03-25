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    НБА. «Лейкерс» победили «Индиану», «Милуоки» разгромил «Оклахому»

    Прочие Баскетбол НБА
    .SubTitle «Лейкерс» дома обыграли «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 150:145.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Энтони Дэвис, который сделал дабл-дабл: у него 36 очков и 16 подборов.

    «Лейкерс» одержали третью победу подряд и занимают девятое место в таблице Западной конференции НБА. «Индиана» идет на шестой строчке «Востока».

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    «Милуоки» дома разгромил «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:93.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо. Грек сделал дабл-дабл: у него 30 очков и 19 подборов.

    Результаты игрового дня:

    «Детройт Пистонс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 101:114

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс» — 107:121

    «Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 121:84

    «Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 118:93

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 114:110

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана Пэйсерс» — 150:145

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