НБА. «Бостон» обыграл «Детройт», «Голден Стэйт» уступил «Нью-Йорк Никс»

В матче регулярного чемпионата НБАпринимал. Хозяева победили со счетом 119:94.

В составе победителей самым результативным стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 31 очко. Деррик Уайт оформил трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 10 передач.

«Бостон» продлил победную серию до шести матчей. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.

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«Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете уступил «Нью-Йорк Никс» со счетом 112:119.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. На его счету 34 очка, пять подборов и семь результативных передач.

«Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции. «Нью-Йорк» расположился на четвёртой строчке Восточной конференции с 41 победой в 68 играх.

Результаты игрового дня:

«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 103:108.

«Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс» — 119:94.

«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 98:91.

«Чикаго Буллз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:107.

«Юта Джаз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 104:114.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс» — 112:119.

«Сакраменто Кингз» — «Мемфис Гриззлиз» — 121:111 (ОТ).

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта Хоукс» — 136:105.