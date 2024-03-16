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    НБА. «Финикс» победил «Шарлотт», «Торонто» снова потерпел поражение

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    В НБА в ночь с 15 на 16 марты были сыграны шесть матчей.

    Девин Букер
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    Девин Букер

    «Шарлотт» — «Финикс» — 96:107

    «Шарлотт» у себя дома проиграл «Финиксу» со счетом 96:107 (26:28, 19:26, 22:38, 29:15)

    Лучшим игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, на счету которого дабл-дабл: 21 очко и 11 передач.

    Ш: Мицич (21), Г. Уильямс (20), Бриджес (17 + 10 подборов), Миллер (14), Мэнн (12).

    Ф: Букер (21 + 11 передач), Аллен (17), Бил (15), Гордон (14), Нуркич (13 + 21 подбор), Дюрант (13).

    «Детройт» — «Майами» — 95:108

    Д: Фонтеккьо (24), Дюрен (15 + 17 подборов), Айви (14), Фурнье (12).

    М: Адебайо (22), Калеб Мартин (18), Розир (18), Д. Робинсон (16), Батлер (14).

    «Нью-Орлеан» — «Клипперс» — 112:104

    «Нью-Орлеан» на своей площадке был сильнее «Клипперс» — 112:104 (20:22, 30:22, 32:36, 30:24)

    Больше всего в матче набрал очков форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон (34).

    Н: Уильямсон (34), Мерфи (14), Ингрэм (13), Нэнс (12).

    К: Джордж (26), Леонард (23), Пауэлл (15).

    Актуальную таблицу НБА можно посмотреть здесь.

    «Торонто» — «Орландо» — 103:113

    Для канадского клуба это уже шестое поражение кряду.

    Т: Трент (31), Нвора (14), Б. Браун (12), Куикли (10 + 10 передач), Олиник (10).

    О: Ф. Вагнер (19), Банкеро (17), Саггс (16), Картер (15), Энтони (12).

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    «Сан-Антонио» — «Денвер» — 106:117

    «Денвер» в гостях был сильнее «Сан-Антонио». Для команды это уже пятая победа подряд.

    Центровой «Нетс» Никола Йокич стал самым результативным игроком, у него 31 очка.

    «Денвер» продолжает возглавлять таблицу Западной конференции. «Сан-Антонио» располагается на предпоследней строчке с 14 победами и 53 поражениями.

    С: Сохан (19), Васселл (17), Вембаньяма (17), Коллинз (13).

    Д: Йокич (31), Дж. Мюррэй (15 + 10 подборов), Портер (13), Дж. Холидэй (13), К. Браун (13).

    «Юта» — «Атланта» — 124:122

    «Джаз» наконец смогли прервать череду неудач, победив «Атланту» со счетом 124:122 (34:28, 27:34, 37:34, 26:26).

    Лучшим игроком матча был признан атакующий защитник «Хокс» Деджонте Мюррэй, набравший 33 очка.

    «Атланта» идет десятой на «Востоке» с показателем 29-37. «Юта» с 29 победами и 37 поражениями на 12-й позиции в Западной конференции

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