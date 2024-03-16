НБА. «Финикс» победил «Шарлотт», «Торонто» снова потерпел поражение

«Шарлотт» — «Финикс» — 96:107
«Шарлотт» у себя дома проиграл «Финиксу» со счетом 96:107 (26:28, 19:26, 22:38, 29:15)
Лучшим игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, на счету которого дабл-дабл: 21 очко и 11 передач.
Ш: Мицич (21), Г. Уильямс (20), Бриджес (17 + 10 подборов), Миллер (14), Мэнн (12).
Ф: Букер (21 + 11 передач), Аллен (17), Бил (15), Гордон (14), Нуркич (13 + 21 подбор), Дюрант (13).
«Детройт» — «Майами» — 95:108
Д: Фонтеккьо (24), Дюрен (15 + 17 подборов), Айви (14), Фурнье (12).
М: Адебайо (22), Калеб Мартин (18), Розир (18), Д. Робинсон (16), Батлер (14).
«Нью-Орлеан» — «Клипперс» — 112:104
«Нью-Орлеан» на своей площадке был сильнее «Клипперс» — 112:104 (20:22, 30:22, 32:36, 30:24)
Больше всего в матче набрал очков форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон (34).
Н: Уильямсон (34), Мерфи (14), Ингрэм (13), Нэнс (12).
К: Джордж (26), Леонард (23), Пауэлл (15).
Актуальную таблицу НБА можно посмотреть здесь.
«Торонто» — «Орландо» — 103:113
Для канадского клуба это уже шестое поражение кряду.
Т: Трент (31), Нвора (14), Б. Браун (12), Куикли (10 + 10 передач), Олиник (10).
О: Ф. Вагнер (19), Банкеро (17), Саггс (16), Картер (15), Энтони (12).
«Сан-Антонио» — «Денвер» — 106:117
«Денвер» в гостях был сильнее «Сан-Антонио». Для команды это уже пятая победа подряд.
Центровой «Нетс» Никола Йокич стал самым результативным игроком, у него 31 очка.
«Денвер» продолжает возглавлять таблицу Западной конференции. «Сан-Антонио» располагается на предпоследней строчке с 14 победами и 53 поражениями.
С: Сохан (19), Васселл (17), Вембаньяма (17), Коллинз (13).
Д: Йокич (31), Дж. Мюррэй (15 + 10 подборов), Портер (13), Дж. Холидэй (13), К. Браун (13).
«Юта» — «Атланта» — 124:122
«Джаз» наконец смогли прервать череду неудач, победив «Атланту» со счетом 124:122 (34:28, 27:34, 37:34, 26:26).
Лучшим игроком матча был признан атакующий защитник «Хокс» Деджонте Мюррэй, набравший 33 очка.
«Атланта» идет десятой на «Востоке» с показателем 29-37. «Юта» с 29 победами и 37 поражениями на 12-й позиции в Западной конференции