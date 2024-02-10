Американка Диггинс и норвежец Крюгер выиграли масс-старты на этапе Кубка мира в Канморе

Джессика Диггинс Фото: globallookpress.com
У женщин победу одержала американская лыжница Джессика Диггинс. Второй стала француженка Дельфин Клодель. Замкнула тройку лидеров норвежка Хейди Венг.
Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап, Канмор. Женщины. Масс-старт, свободный стиль, 15 км
- 1. Джессика Диггинс (США) — 40:26,0.
- 2. Дельфин Клодель (Франция) — отставание 2,6 секунды.
- 3. Хейди Венг (Норвегия) + 3,3.
У мужчин победу праздновал норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Вторым к финишу пришел еще один норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Тройку лидеров замкнул австриец Мика Фермойлен.
Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап, Канмор. Мужчины. Масс-старт, свободный стиль, 15 км
- 1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 36:06,5.
- 2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 9,8 секунды.
- 3. Мика Фермойлен (Австрия) + 10,3.