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    Американка Диггинс и норвежец Крюгер выиграли масс-старты на этапе Кубка мира в Канморе

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    На 10-м этапе Кубка мира в Канморе (Канада) завершились гонки с массовым стартом.

    Джессика Диггинс
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    Джессика Диггинс

    У женщин победу одержала американская лыжница Джессика Диггинс. Второй стала француженка Дельфин Клодель. Замкнула тройку лидеров норвежка Хейди Венг.

    Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап, Канмор. Женщины. Масс-старт, свободный стиль, 15 км
    • 1. Джессика Диггинс (США) — 40:26,0.
    • 2. Дельфин Клодель (Франция) — отставание 2,6 секунды.
    • 3. Хейди Венг (Норвегия) + 3,3.

    У мужчин победу праздновал норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Вторым к финишу пришел еще один норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Тройку лидеров замкнул австриец Мика Фермойлен.

    Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап, Канмор. Мужчины. Масс-старт, свободный стиль, 15 км
    • 1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 36:06,5.
    • 2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 9,8 секунды.
    • 3. Мика Фермойлен (Австрия) + 10,3.
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