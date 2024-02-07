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    «Белогорье» выиграло у московского «Динамо», «Локомотив» одержал волевую победу над «Зенитом» Санкт-Петербург

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    Завершились семь матчей 21-го тура волейбольной Суперлиги.

    «Белогорье»
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    «Белогорье»

    В центральной игре «Белогорье» в напряженном матче сломил сопротивление московского «Динамо» — 3:2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:12, 15:13).

    Один из лидеров чемпионата новосибирский «Локомотив» сломил сопротивление петербургского «Зенита» в затяжном поединке, уступая после двух партий — 3:2 (20:25, 20:25, 28:26, 25:19, 19:17)

    Красноярский «Енисей» легко победил солигорский «Шахтер» — 3:0 (25:16, 25:22, 25:20).

    Кемеровский «Кузбасс» не испытал проблем в игре с «Нефтянником» Оренбург — 3:0 (25:17, 25:20, 25:13).

    «Урал» не смог устоять против «Газпрома-Югры» — 2:3 (25:19, 20:25, 25:18, 23:25, 15:17).

    «Нова» легко уступила «Факелу» — 0:3 (22:25, 23:25, 21:25).

    АСК     уверенно обыграл «Югру-Самотлор» — 3:0 (25:17, 25:23, 25:15).

    Актуальную таблицу волейбольной Суперлиги можно смотреть тут.

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