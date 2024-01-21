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    Шведские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубке мира в Оберхофе

    Прочие Лыжи
    Cборная Швеции победила в женской эстафете на восьмом этапе Кубке мира в Оберхофе (Германия).

    Сборная Швеции
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    Сборная Швеции

    На втором месте лыжницы из Германии. Замкнула призовую тройку команда Финляндии.

    Лыжные гонки. Кубок мира, восьмой этап, Оберхоф. Эстафетная гонка, 4x7,5 км. Женщины. Смешанный стиль
    • 1. Швеция (Линн Сван, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг) — 1.21.55,3.
    • 2. Германия (Катерине Заюрбрай, Катарина Хенниг, Пия Финк, Виктория Карль) — отставание 17,5 секунды.
    • 3. Финляндия (Юханна Матинтало, Анне Кюллёнен, Криста Пярмякоски, Ясми Йоэнсуу) +2.11,3.
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