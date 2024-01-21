Шведские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубке мира в Оберхофе

Сборная Швеции Фото: globallookpress.com
На втором месте лыжницы из Германии. Замкнула призовую тройку команда Финляндии.
Лыжные гонки. Кубок мира, восьмой этап, Оберхоф. Эстафетная гонка, 4x7,5 км. Женщины. Смешанный стиль
- 1. Швеция (Линн Сван, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг) — 1.21.55,3.
- 2. Германия (Катерине Заюрбрай, Катарина Хенниг, Пия Финк, Виктория Карль) — отставание 17,5 секунды.
- 3. Финляндия (Юханна Матинтало, Анне Кюллёнен, Криста Пярмякоски, Ясми Йоэнсуу) +2.11,3.