Расписание матчей чемпионата Европы по гандболу на 13 января

Сегодня, 13 января, состоится тур группового этапа чемпионата Европы-2024 среди мужчин.

Группа D (Берлин):

20:00 мск Польша — Словения;

22:30 мск Фарерские острова — Норвегия.

Группа E (Мангейм):

20:00 мск Босния и Герцеговина — Нидерланды;

22:30 мск Грузия — Швеция.

Группа F (Мюнхен):

20:00 мск Чехия — Португалия;

22:30 мск Греция — Дания.

Согласно регламенту турнира из каждой группы выйдут по две лучшие сборные, которые затем составят две группы по шесть команд. Затем по две лучшие команды выйдут в полуфинал. Решающий матч намечен на 28 января.