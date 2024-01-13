Расписание матчей чемпионата Европы по гандболу на 13 января

Швеция — один из фаворитов Евро-2024 Фото: globallookpress.com
Группа D (Берлин):
20:00 мск Польша — Словения;
22:30 мск Фарерские острова — Норвегия.
Группа E (Мангейм):
20:00 мск Босния и Герцеговина — Нидерланды;
22:30 мск Грузия — Швеция.
Группа F (Мюнхен):
20:00 мск Чехия — Португалия;
22:30 мск Греция — Дания.
Согласно регламенту турнира из каждой группы выйдут по две лучшие сборные, которые затем составят две группы по шесть команд. Затем по две лучшие команды выйдут в полуфинал. Решающий матч намечен на 28 января.