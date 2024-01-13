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    Расписание матчей чемпионата Европы по гандболу на 13 января

    Прочие Гандбол
    Сегодня, 13 января, состоится тур группового этапа чемпионата Европы-2024 среди мужчин.

    Швеция — один из фаворитов Евро-2024
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    Швеция — один из фаворитов Евро-2024

    Группа D (Берлин):

    20:00 мск Польша — Словения;
    22:30 мск Фарерские острова — Норвегия.

    Группа E (Мангейм):

    20:00 мск Босния и Герцеговина — Нидерланды;
    22:30 мск Грузия — Швеция.

    Группа F (Мюнхен):

    20:00 мск Чехия — Португалия;
    22:30 мск Греция — Дания.

    Согласно регламенту турнира из каждой группы выйдут по две лучшие сборные, которые затем составят две группы по шесть команд. Затем по две лучшие команды выйдут в полуфинал. Решающий матч намечен на 28 января.

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