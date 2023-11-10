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    Стало известно, когда CAS может принять решение по делу Валиевой

    Прочие Фигурное катание Олимпизм Допинг
    Спортивный арбитражный суд (CAS) может принять решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в начале 2024 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на USA Today.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Решение может быть объявлено либо в декабре, либо уже после праздников в январе 2024 года.

    С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

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    • В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Вскоре после этого Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

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