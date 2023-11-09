Бородавко: У Большунова достаточно серьезная травма

Старший тренер сборной России по лыжным гонкамвысказался о травме спины трёхкратного олимпийского чемпиона

«Травма достаточно серьёзная, и восстанавливаешься после неё достаточно долго. Постепенно приступили к более жёстким тренировкам, он может уже проводить интервальную работу. Но точно также будем смотреть результаты МРТ, в каком состоянии находится грыжа, и дальше принимать решение.

Нет, не в полном объёме тренируется. Есть ограничения по бегу, по всем прыжковым тренировкам, силовым упражнениям, по скоростной работе», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».