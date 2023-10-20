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    Президент Федерации плавания России: Ефимова собирается выступить на чемпионате страны

    Прочие Плавание
    Звезда российского плавания Юлия Ефимова собирается участвовать в чемпионате России. Он состоится с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

    Юлия Ефимова
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    Юлия Ефимова

    «Ефимова собирается выступить на чемпионате России. Юлия, безусловно, талантливая спортсменка, не раз приносила сюрпризы. Долголетие в плавании сейчас уже не новость, поэтому если она соберётся и сможет действительно провести полноценный тренировочный цикл, то выйдет на хороший результат.

    Но это всё зависит от неё. Преподнесёт ли она ту конкуренцию, которую девочкам не хватало — увидим», — приводит издание «РИА Новости Спорт» слова президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова.

    Юлия Ефимова — одна из самых известных российских спортсменок в мире, заслуженный мастер спорта. У нее два серебра на Олимпиаде-2016, бронза на Олимпиаде-2012, шесть золотых медалей на чемпионатах мира, семь побед на чемпионатах Европы.

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