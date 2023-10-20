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    Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

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    19 октября на 59-м году жизни скончалась советская и российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова, сообщает «Чемпионат».

    Анфиса Резцова
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    Анфиса Резцова

    Долгое время Анфиса Резцова была единственной женщиной в мире, становившейся олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта — лыжных гонках и биатлоне. Отметим, что в биатлоне Анфиса Резцова была первой в истории этого вида спорта победительницей Олимпийских игр. В её активе два олимпийских золота в биатлоне и одно в лыжных гонках. Также Анфиса Резцова — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону.

    Спортивная карьера Анфисы Резцовой продолжалась с 1985 по 2000 годы. Начала тренироваться в спортивном обществе «Динамо» (Владимир), под руководством Леонида Резцова, который впоследствии стал её мужем (в 1985 году). Две дочери супругов, Дарья Виролайнен и Кристина Резцова, стали биатлонистками, в разные годы входили в состав национальной команды.

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