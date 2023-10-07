Пиастри выиграл квалификацию к спринту Гран-при Катара, Ферстаппен — третий

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем квалификации. Второе место занял партнер Пиастри по команде Ландо Норрис (+0,082). Третий результат у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+0,192).
Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт-квалификация:
- 1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:24,454.
- 2. Ландо Норрис («Макларен») — 1:24,536.
- 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:24,646.
- 4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:24,841.
- 5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:24,959.
- 6. Шарль Леклер («Феррари») — 1:25,155.
- 7. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:25,247.
- 8. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:25,320.
- 9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — нет времени.
- 10. Эстебан Окон («Альпин») — нет времени.
Спринт начнется в 20.30 по московскому времени.