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    Пиастри выиграл квалификацию к спринту Гран-при Катара, Ферстаппен — третий

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На автодроме «Лусаил» завершилась спринт-квалификация Гран-при Катара Формулы-1.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем квалификации. Второе место занял партнер Пиастри по команде Ландо Норрис (+0,082). Третий результат у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+0,192).

    Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт-квалификация:
    • 1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:24,454.
    • 2. Ландо Норрис («Макларен») — 1:24,536.
    • 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:24,646.
    • 4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:24,841.
    • 5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:24,959.
    • 6. Шарль Леклер («Феррари») — 1:25,155.
    • 7. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:25,247.
    • 8. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:25,320.
    • 9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — нет времени.
    • 10. Эстебан Окон («Альпин») — нет времени.

    Спринт начнется в 20.30 по московскому времени.

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