Риккардо: Я определенно хочу выйти на старт уже через пару недель — план именно таков

Пилотрассказал о своем восстановлении после травмы.

«Для меня сессия на симуляторе будет первой проверкой — возможностью понять, на каком этапе восстановления я нахожусь, и уже после этого планировать дальнейшие действия. Я определенно хочу выйти на старт уже через пару недель — план именно таков. Вероятно, что-то определенное я буду знать в начале следующей недели», — приводит слова Риккардо f1i.

Напомим, Риккардо из-за травмы запястья пропустил уже четыре гран-при Формулы-1, а в «Альфа Таури» его пока заменяет Лиам Лоусон.