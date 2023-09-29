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    Риккардо: Я определенно хочу выйти на старт уже через пару недель — план именно таков

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал о своем восстановлении после травмы.

    Даниэль Риккардо
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    Даниэль Риккардо

    «Для меня сессия на симуляторе будет первой проверкой — возможностью понять, на каком этапе восстановления я нахожусь, и уже после этого планировать дальнейшие действия. Я определенно хочу выйти на старт уже через пару недель — план именно таков. Вероятно, что-то определенное я буду знать в начале следующей недели», — приводит слова Риккардо f1i.

    Напомим, Риккардо из-за травмы запястья пропустил уже четыре гран-при Формулы-1, а в «Альфа Таури» его пока заменяет Лиам Лоусон.

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