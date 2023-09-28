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    Фетисов назвал неприемлемыми требования МОК для допуска россиян на ОИ в Париже

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о требованиях МОК для допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

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    «Спортсмены, которые принимали решение участвовать в прошлых Олимпиадах, ни в чем не были виноваты.

    Ситуация поменялась с момента начала СВО. Это достаточно большой промежуток. Конечно, обидно за ребят, которые готовились к Олимпиадам.

    Надеюсь, решение будет в пользу разума, спорта и его принципов. Но решение о принятии ограничений сложно воспринимать. Я говорил в свое время, чтобы мы сразу определили: возвращение в олимпийское движение только с флагом и гимном, чтобы не было инсинуаций и разных разводок, что они сначала примут одно, а потом другое.

    Не знаю, какие там новые дополнительные условия, но они неприемлемы в этой ситуации», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

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