Фетисов назвал неприемлемыми требования МОК для допуска россиян на ОИ в Париже

Двукратный олимпийский чемпионвысказался о требованиях МОК для допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

«Спортсмены, которые принимали решение участвовать в прошлых Олимпиадах, ни в чем не были виноваты.

Ситуация поменялась с момента начала СВО. Это достаточно большой промежуток. Конечно, обидно за ребят, которые готовились к Олимпиадам.

Надеюсь, решение будет в пользу разума, спорта и его принципов. Но решение о принятии ограничений сложно воспринимать. Я говорил в свое время, чтобы мы сразу определили: возвращение в олимпийское движение только с флагом и гимном, чтобы не было инсинуаций и разных разводок, что они сначала примут одно, а потом другое.

Не знаю, какие там новые дополнительные условия, но они неприемлемы в этой ситуации», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».