Валиева потребует в СAS вернуть ей золото ЧР-2021 и не аннулировать результаты

Российская фигуристкапланирует потребовать в Спортивном арбитражном суде (CAS) восстановить золотую медаль чемпионата России-2021.

По данным источника, 17-летняя россиянка настаивает на том, что допинговое нарушение было непреднамеренным.

Кроме того, она планирует потребовать не аннулировать ее результаты.

Валиева считает, что ее дисквалификация должна распространяться лишь на дату взятия допинг-пробы 25 декабря 2021 года.

В случае обвинительного приговора она согласна на двухлетнюю дисквалификацию без аннулирования результатов.

Обвинители со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) требуют для Валиевой четыре года дисквалификации или двухлетнюю дисквалификацию начиная с 25 декабря 2021-го с аннулированием всех результатов с этой даты.

Заседание CAS пройдет 26–28 сентября. 26 сентября будут выслушаны выступления обвиняемых, обвинителей и свидетелей. 27 октября выступят эксперты, а 28 сентября стороны выступят с заключительными заявлениями.