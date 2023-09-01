Сайнс показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Италии

Карлос Сайнс Фото: globallookpress.com
Лучший результат во второй тренировочной сессии показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
Вторым стал Ландо Норрис из «Макларена», а замкнул тройку лучших гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.
Гран-при Италии. Вторая свободная тренировка
- 1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.21,355.
- 2. Ландо Норрис («Макларен») +0,019.
- 3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,185.
- 4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,190.
- 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,276.
- 6. Шарль Леклер («Феррари») +0,361.
- 7. Александер Албон («Уильямс») +0,624.
- 8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,716.
- 9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,821.
- 10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,936.
- 11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,219.
- 12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,240.
- 13. Пьер Гасли («Альпин») +1,296.
- 14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,341.
- 15. Эстебан Окон («Альпин») +1,361.
- 16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,400.
- 17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,428.
- 18. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,812.
- 19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,991.
- 20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.