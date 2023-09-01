ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги Европы — Кубок УЕФАЖеребьевка Лиги Европы и Лиги Конференций. Онлайн
  • 18:20
    • «Манчестер Юнайтед» объявил об аренде защитника «Тоттенхэма»
  • 18:00
    • Голкипер ЦСКА Федотов сыграет в матче с «Ак Барсом», несмотря на дисквалификацию от ИИХФ
  • 14:45
    • Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. «Аталанта» Миранчука сыграет со «Спортингом»
  • 16:13
    • Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций
    Все новости спорта

    Сайнс показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Италии

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии.

    Карлос Сайнс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Сайнс

    Лучший результат во второй тренировочной сессии показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

    Вторым стал Ландо Норрис из «Макларена», а замкнул тройку лучших гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

    Гран-при Италии. Вторая свободная тренировка
    • 1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.21,355.
    • 2. Ландо Норрис («Макларен») +0,019.
    • 3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,185.
    • 4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,190.
    • 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,276.
    • 6. Шарль Леклер («Феррари») +0,361.
    • 7. Александер Албон («Уильямс») +0,624.
    • 8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,716.
    • 9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,821.
    • 10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,936.
    • 11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,219.
    • 12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,240.
    • 13. Пьер Гасли («Альпин») +1,296.
    • 14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,341.
    • 15. Эстебан Окон («Альпин») +1,361.
    • 16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,400.
    • 17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,428.
    • 18. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,812.
    • 19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,991.
    • 20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кубок Открытия уедет в Казань
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Смогут ли «Рома» и «Милан» определить сильнейшего?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • «Боруссия» и «Хайденхайм» забьют друг другу
  • «Боруссия» Д — «Хайденхайм». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.32
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Альмерия — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Челси — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Монако — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному