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    Перес выиграл квалификацию Гран-при Майами, Алонсо — второй

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    Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл квалификацию Гран-при Майами.

    Серхио Перес
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    Серхио Перес

    Второе время у Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», замкнул тройку лидеров Карлос Сайнс из «Феррари». Именно в такой последовательности гонщики будут стартовать в завтрашней гонке.

    Отдельно отметим, что двукратный чемпион мира и лидер текущего сезона Макс Ферстаппен на «Ред Булл» стал лишь седьмым, а семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и вовсе будет стартовать лишь тринадцатым.

    Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация:
    • 1. Серхио Перес «Ред Булл» 1:26.841
    • 2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.361
    • 3. Карлос Сайнс «Феррари» +0.508
    • 4. Кевин Магнуссен «Хаас» +0.926
    • 5. Пьер Гасли «Альпин» +0.945
    • 6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.963
    • 7. Шарль Леклер «Феррари» +1.020
    • 8. Эстебан Окон «Альпин» +1.094
    • 9. Макс Ферстаппен «Ред Булл» без времени
    • 10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» без времени
    • 11. Александер Албон «Уильямс» +0.954
    • 12. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1.062
    • 13. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +1.134
    • 14. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1.250
    • 15. Ник де Врис «Альфа Таури» +1.554
    • 16. Ландо Норрис «Макларен» +1.553
    • 17. Юки Цунода «Альфа Таури» +1.588
    • 18. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1.635
    • 19. Оскар Пиастри «Макларен» +1.643
    • 20. Логан Сарджент «Уильямс» +1.736
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