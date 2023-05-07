Перес выиграл квалификацию Гран-при Майами, Алонсо — второй

Пилотвыиграл квалификацию Гран-при Майами.

Второе время у Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», замкнул тройку лидеров Карлос Сайнс из «Феррари». Именно в такой последовательности гонщики будут стартовать в завтрашней гонке.

Отдельно отметим, что двукратный чемпион мира и лидер текущего сезона Макс Ферстаппен на «Ред Булл» стал лишь седьмым, а семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и вовсе будет стартовать лишь тринадцатым.