Перес выиграл квалификацию Гран-при Майами, Алонсо — второй

Серхио Перес Фото: globallookpress.com
Второе время у Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», замкнул тройку лидеров Карлос Сайнс из «Феррари». Именно в такой последовательности гонщики будут стартовать в завтрашней гонке.
Отдельно отметим, что двукратный чемпион мира и лидер текущего сезона Макс Ферстаппен на «Ред Булл» стал лишь седьмым, а семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и вовсе будет стартовать лишь тринадцатым.
Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация:
- 1. Серхио Перес «Ред Булл» 1:26.841
- 2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.361
- 3. Карлос Сайнс «Феррари» +0.508
- 4. Кевин Магнуссен «Хаас» +0.926
- 5. Пьер Гасли «Альпин» +0.945
- 6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.963
- 7. Шарль Леклер «Феррари» +1.020
- 8. Эстебан Окон «Альпин» +1.094
- 9. Макс Ферстаппен «Ред Булл» без времени
- 10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» без времени
- 11. Александер Албон «Уильямс» +0.954
- 12. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1.062
- 13. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +1.134
- 14. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1.250
- 15. Ник де Врис «Альфа Таури» +1.554
- 16. Ландо Норрис «Макларен» +1.553
- 17. Юки Цунода «Альфа Таури» +1.588
- 18. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1.635
- 19. Оскар Пиастри «Макларен» +1.643
- 20. Логан Сарджент «Уильямс» +1.736