Непомнящий белыми сыграл вничью с Лижэнем в 13-й партии

Российский гроссмейстерсыграл вничью в 13-й партии с китайцемв матче за звание чемпиона мира по шахматам.

Партия завершилась на 39-м ходу. Россиянин играл белыми фигурами.

Счет перед последней партией с классическим контролем времени равный — 6,5-6,5.

В субботу, 29 апреля, состоится 14-я партия с классическим контролем времени. Непомнящий будет играть черными.

В случае ничьей (7:7) играется тай-брейк — 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.

Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, затем при необходимости еще 2 партии, далее — партии в блиц 3+2 до первой победы.