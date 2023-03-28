Стало известно, когда CAS рассмотрит иски об отстранении российских фигуристов и конькобежцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иски об отстранении российских фигуристов и конькобежцев 2 мая, сообщает официальный сайт организации.

Иски подали Федерация фигурного катания России (ФФКР), Союз конькобежцев России (СКР), а также лично шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Ангелина Голикова и фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Ответчиком будет Международный союз конькобежцев (ISU).

CAS объединил все иски и рассмотрит их одновременно.

Напомним, 28 марта исполком Международного олимпийского комитета обсудит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.