Стало известно, когда CAS рассмотрит иски об отстранении российских фигуристов и конькобежцев

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: globallookpress.com
Иски подали Федерация фигурного катания России (ФФКР), Союз конькобежцев России (СКР), а также лично шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Ангелина Голикова и фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Ответчиком будет Международный союз конькобежцев (ISU).
CAS объединил все иски и рассмотрит их одновременно.
Напомним, 28 марта исполком Международного олимпийского комитета обсудит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.