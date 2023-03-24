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    Норвежцы Клебо и Валнес победили в командном спринте на этапе Кубка мира в Лахти

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    В Лахти (Финляндия) подошел к концу мужской командный спринт свободным стилем на заключительном, 15-м этапе Кубка мира.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    Победу смогла одержать первая норвежская команда. В ее составе выступали Йохеннес Клебо и Эрик Вальнес.

    На втором месте финишировали Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино из Италии, а замкнули тройку сильнейших вторая команда Норвегии (Харальд Эстберг Амундсен и Синдре Бьёрнестад Скар).

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    • 1. Норвегия-1 (Эрик Валнес, Йоханнес Клебо) — 16.28,2
    • 2. Италия-1 (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — +0,7
    • 3. Норвегия-2 (Харальд Амундсен, Синдре Скар) — +2,7
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