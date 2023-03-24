Норвежцы Клебо и Валнес победили в командном спринте на этапе Кубка мира в Лахти

В Лахти (Финляндия) подошел к концу мужской командный спринт свободным стилем на заключительном, 15-м этапе Кубка мира.

Победу смогла одержать первая норвежская команда. В ее составе выступали Йохеннес Клебо и Эрик Вальнес.

На втором месте финишировали Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино из Италии, а замкнули тройку сильнейших вторая команда Норвегии (Харальд Эстберг Амундсен и Синдре Бьёрнестад Скар).