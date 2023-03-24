Норвежцы Клебо и Валнес победили в командном спринте на этапе Кубка мира в Лахти

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Победу смогла одержать первая норвежская команда. В ее составе выступали Йохеннес Клебо и Эрик Вальнес.
На втором месте финишировали Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино из Италии, а замкнули тройку сильнейших вторая команда Норвегии (Харальд Эстберг Амундсен и Синдре Бьёрнестад Скар).
Кубок мира. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины
- 1. Норвегия-1 (Эрик Валнес, Йоханнес Клебо) — 16.28,2
- 2. Италия-1 (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — +0,7
- 3. Норвегия-2 (Харальд Амундсен, Синдре Скар) — +2,7