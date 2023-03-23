ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед КудусМохаммед Кудус — новая трансферная цель топ-клубов
    Все новости спорта

    Матыцин: Будем делать всё, чтобы россияне выступали под своим флагом на Играх

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

    Олег Матыцин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Матыцин

    «Олимпийские игры — это главные соревнования для многих спортсменов, и они продолжают ими оставаться. Думаю, что на предстоящем заседании исполнительного комитета Международного олимпийского комитета будет принято решение рекомендовать международным федерациям допустить россиян на все соревнования под их эгидой и, естественно, поднимут вопрос отбора и участия наших спортсменах в Олимпийских играх.

    Мы ведем активную работу по развитию спорта высших достижений вместе с Олимпийским комитетом России, поддерживаем диалог с международными федерациями по линии Правительства. Сегодня одна из главных наших задач — обеспечение соревновательной активностью всех наших спортсменов. Это указано и в Стратегии-2030, которая была разработана и принята задолго до массового и неправомерного отстранения россиян.

    Мы последовательно выступаем за сохранение принципов международного олимпийского движения и нейтральной позиции МОК. Потому что видим, как правительства некоторых стран пытаются оказать давление на МОК и международные федерации. Лоббирование ставит под угрозу принципы развития мирового спорта. Отмечу, что у нас всегда был, есть и будет российский флаг, другого у нас нет. Будем делать всё максимально возможное, чтобы россияне выступали под своим флагом на Играх», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

    28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. 25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто забьет в Тегеране?
  • Иран — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Оппоненты привычно распишут мировую
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Португалия начнет отбор с феерии
  • Португалия — Лихтенштейн. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Франция — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному