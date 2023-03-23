Матыцин: Будем делать всё, чтобы россияне выступали под своим флагом на Играх

Министр спорта Российской Федерацииотреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК)

«Олимпийские игры — это главные соревнования для многих спортсменов, и они продолжают ими оставаться. Думаю, что на предстоящем заседании исполнительного комитета Международного олимпийского комитета будет принято решение рекомендовать международным федерациям допустить россиян на все соревнования под их эгидой и, естественно, поднимут вопрос отбора и участия наших спортсменах в Олимпийских играх.

Мы ведем активную работу по развитию спорта высших достижений вместе с Олимпийским комитетом России, поддерживаем диалог с международными федерациями по линии Правительства. Сегодня одна из главных наших задач — обеспечение соревновательной активностью всех наших спортсменов. Это указано и в Стратегии-2030, которая была разработана и принята задолго до массового и неправомерного отстранения россиян.

Мы последовательно выступаем за сохранение принципов международного олимпийского движения и нейтральной позиции МОК. Потому что видим, как правительства некоторых стран пытаются оказать давление на МОК и международные федерации. Лоббирование ставит под угрозу принципы развития мирового спорта. Отмечу, что у нас всегда был, есть и будет российский флаг, другого у нас нет. Будем делать всё максимально возможное, чтобы россияне выступали под своим флагом на Играх», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. 25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.