Годун: Быть лучшей в России здорово, но это никому не нужно, пока результат не показывается на мировой арене

Российская пловчихавысказалась о недопуске россиян к международным стартам.

Спортсменка одержала победу на дистанции 100 м брассом на чемпионате России в Казани.

«Первый титул на 100 м брассом на длинной воде и вообще титул первый на длинной воде на чемпионате России.

Готовилась к этим соревнованиям как обычно, после "полтинника" показалось, что скорости не хватает, но выносливости достаточно.

Подумала, что смогу реализоваться на "сотне". Или может быть даже на 200 м, хотя к ней мало отношения имеют.

В женском брассе у нас конкуренции хватает? Если все это до конца года (отстранение от стартов на международном уровне — прим. ред), то да, а так — я не знаю.

Мне не 15 лет, мне тяжело говорить: "Можно всю жизнь плавать на чемпионатах России". Нет, для меня это не так.

Понимаете, чемпионаты России ведь прежде всего проводятся, чтобы собрать команду для международных соревнований.

Быть лучшей в России здорово, но это никому не нужно, пока (результат) не показывается на мировой арене», — сказала Годун «Матч ТВ».