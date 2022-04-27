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    Годун: Быть лучшей в России здорово, но это никому не нужно, пока результат не показывается на мировой арене

    Прочие Плавание
    Российская пловчиха Ника Годун высказалась о недопуске россиян к международным стартам.

    Ника Годун
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    Ника Годун

    Спортсменка одержала победу на дистанции 100 м брассом на чемпионате России в Казани.

    «Первый титул на 100 м брассом на длинной воде и вообще титул первый на длинной воде на чемпионате России.

    Готовилась к этим соревнованиям как обычно, после "полтинника" показалось, что скорости не хватает, но выносливости достаточно.

    Подумала, что смогу реализоваться на "сотне". Или может быть даже на 200 м, хотя к ней мало отношения имеют.

    В женском брассе у нас конкуренции хватает? Если все это до конца года (отстранение от стартов на международном уровне — прим. ред), то да, а так — я не знаю.

    Мне не 15 лет, мне тяжело говорить: "Можно всю жизнь плавать на чемпионатах России". Нет, для меня это не так.

    Понимаете, чемпионаты России ведь прежде всего проводятся, чтобы собрать команду для международных соревнований.

    Быть лучшей в России здорово, но это никому не нужно, пока (результат) не показывается на мировой арене», — сказала Годун «Матч ТВ».

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