Андраде задушила Лемос в первом раунде. Обзор турнира UFC Vegas 52

В ночь с 23 на 24 апреля состоялся турнир UFC Vegas 52. В главном бою вечера в женском минимальном весе встречались Джессика Андраде и Аманда Лемос

Предварительный кард

Открывал турнир бой между Дином Берри и Майком Джексоном в полусреднем весе. Этот поединок должен был состояться еще 2021 году, однако два раза он срывался по разным причинам.

Наконец-то встреча между данными бойцами состоялась, но прошла она довольно недолго. Уже в первом раунде Дин Бэрри был дисквалифицирован и победу присудили в этом поединке Майку Джексону.

После них в полутяжелом весе встречались Марцин Прачнио и Филип Линс. Здесь нокаута не случилось и бой получился максимально близким. Все дошло до решения судей и рефери в этом поединке отдали победу Филипу Линсу. Бразилец два предыдущих боя кряду уступил и теперь он закрывает одно из своих поражений.

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 52

В полусреднем весе противостояли друг другу Престон Парсонс и Эван Элдер. Как и в предыдущем поединке, нокаута здесь тоже не было. Изначально фаворитом считался именно Эван Элдер, так как он подходил к этому бою без единого поражения в карьере.

В его активе было 7 побед подряд то в профессиональной карьере. Однако в бою с Престоном Парсонсом он не смог полностью раскрыться и в итоге проиграл своему соотечественнику решением судей.

Следующий бой состоялся в мужском легчайшем весе. Цилен Аори и Кэмерон Элс шли на хорошей серий из нескольких побед кряду, однако далее у обоих пошли внезапные поражения. Их очный поединок закончился очень быстро. Уже на третьей минуте первого раунда Цилен Аори отправляет своего оппонента в нокаут. Это была 21-я победа в карьере китайского бойца.

Далее в полутяжелом весе сошлись Тайсон Педро и возрастной Айк Виллануева. Американцу на данный момент уже 38 лет и подходил он к этому поединку после двух поражений подряд от Ника Негумеряна и Марцина Прачнио.

В битве с Тайсоном Айк считался андердогом. Виллануева так ничего и не смог противопоставить своему более молодому оппоненту. Под самый конец первого раунда Педро мощным ударом ногой отправляет возрастного ветерана в нокаут.

Предпоследний поединок предварительного карда проходил с участием Сергея Хандожко и Дуайна Гранта в полусреднем весе. Российский боец в последний раз выходил в октагон в 2019 году. Тогда он проиграл с Рустаму Хабилову. После того поражения у Сергея пошла череда травм. Он долгое время не мог выступать, но все-таки вернулся в клетку.

Сергей Хандожко globallookpress.com

Соперника дали не самого простого. Дуайн Грант является бойцом, который умеет и хорошо бить, и грамотно бороться. Американца есть 4 досрочных победы в первом раунде. Но в этом противостоянии победу одержал Сергей Хандожко. Уже во втором раунде ему удалось нокаутировать Дуайна Гранта. После победы россиянин не стал сдерживать эмоции и сказал следующее:

Сергей Хандожко Боец UFC Я самый счастливый человек на свете. Очень рад, что удалось победить. После стольких травмы думал, что уже вряд ли смогу вернуться. Однако я снова здесь

Таким образом, Сергей Хандожко одержал свою 28-ю победу в профессиональной карьере. При этом данное противостояние было признано лучшим боем вечера

Закрывал предварительный кард турнира поединок в промежуточном весе между Джорданом Райтом и Марком-Андре Баррио. И канадец, и американец подошли к этому бою после поражения. Поединок обещал быть долгим, ведь и Райт, и Баррио предпочитают разбивать своих оппонентов на протяжении длительной дистанции.

Однако уже в первом раунде канадец неожиданно пошел в борьбу. В итоге он поймал своего соперника на гильотину и тот сдался. Баррио одержал первую победу в своей карьере сабмишеном.

Основной кард

Открывал основной кард поединок в полулегком весе между Ландо Ваннатой и Чарльзом Журденом. Этот бой проходил по такому же сценарию, как и предыдущий. В середине первого раунда Журден пошел в партер и провел удушающий прием после которого Ванната сдался. Для канадского бойца это вторая победа кряду после поражения от Джулиана Эросы.

Далее в женском наилегчайшем весе сошлись Мэйси Барбер и Монтана Де Ла Роса. Данный поединок продолжался все три раунда. Барбер занимала 14-ю позицию в рейтинге перед этим боем, а Де Ла Роса же пока что вне топ-15. Это был первый серьезный вызов в карьере для Монтаны и, в целом,она провела поединок довольно неплохо. Однако ее соперница была немного точней. Судьи отдали победу именно Мэйси Барбер.

В соглавном бою вечера в легком весе встречались Клэй Гуида и Клаудио Пуэллес. За плечами 40-летнего американца было около 60 поединков на протяжении карьеры. Однако возраст дает о себе знать.

В легком дивизионе выносливость является одним из важнейших показателей, потому бой может проходить в высоком темпе на протяжении всех трех раундов. Но на этот раз все решилось очень быстро. Клаудио Пуэллес одолел Клэя Гуиду сабмишеном уже в первом раунде.

Андраде не стала затягивать бой с Лемос даже до второго раунда

Джессика Андраде globallookpress.com

В главном бою вечера в женском минимальном весе встречались Джессика Андраде и Аманда Лемос. Обе девушки являются представителями топ-10 в своих дивизионах. Андраде ранее выступала в минимальном весе, но потом поднялась в наилегчайший. Но все же она решила вернуться обратно. В соперниках Аманда Лемос, которая занимает десятую строчку в рейтинге.

В этом бою сенсации не случилось и Андраде на классе разобралась со своей соперницей уже в первом раунде. Джессика превосходит Аманду и по габаритам, и по навыкам в партере. Лемос ничего не смогла показать в этом бою. Андраде победила сабмишном уже в первом раунде.

Теперь Джессика нацелена на третий бой с Роуз Намаюнас. Она жаждет взять реванш и хочет положить конец трилогии с действующей чемпионкой в свою пользу.