Анонс UFC Vegas 52. Андраде попытается отправить в нокаут Лемос в главном бою

В ночь с 23 на 24 апреля в главном поединке российский боец Сергей Хандожко будет биться с Дуайном Грантом, а в главном бою вечера Джессика Андраде подерется с Амандой Лемос

Предварительный кард

Открывает турнир в Лас-Вегасе поединок с участием Дина Бэрри и Майка Джексона. Для ирландца это будет дебют в полусреднем дивизионе UFC. В соперниках 37-летний американец, на счету которого только 3 боя в профессиональной карьере. Бэрри же идет имеет в своем активе 4 победы и одно поражения. При этом ирландец выиграл все свои бои досрочно.

Вслед за ними выступят в полутяжелом весе Марцин Прачнио и Филип Линс. Здесь шанс победить есть у каждого. У бойцов очень похожая статистика. У Прачнио 15 побед и 5 поражений, а Линса 14 побед и 5 поражений. Не исключено, что поединок продлится все три раунда и дойдет до решения судей.

Далее выступят два соотечественника из США в полусреднем дивизионе. Престон Парсонс попытается одолеть Эван Элдера, чтобы закрыть предыдущее поражение от Даниэля Родригеза. Причем оба бойца существенно отличаются в габаритах. Парсонс — природный полусредневес. Элдер же, напротив, дрался ранее в 70 килограммах, но решил попробовать свои силы в новом для себя дивизионе. В этом бою Парсонс может вести активную борьбу в клинче, пользуясь своими габаритами.

Лучшие финиши от бойцов UFC Vegas 52

В легчайшем весе сойдутся Цилен Аори и Кэмерон Элс. Китайский боец шел на хорошей серии из шести побед кряду, однако попав в UFC он еще ни разу не выигрывал. Два поединке в промоушене Даны Уайта Аори проиграл. Кэмерон Элс шел на такой же победной серии, но уступил в дебютном бою в UFC Кайлеру Филлипсу. Бойцы находятся примерно в равной форме. Тем не менее, эксперты отдают предпочтение Цилену Аори.

Тайсон Педро и Айк Виллануева сойдутся в полутяжелом весе. В этом противостоянии американец кажется явным андердогом. Ему уже 38 и на его счету 18 побед и 13 поражений — статистика явно не самая лучшая. Тайсон Педро набрал отличный ход, и он не любит доводить дело до решения судей. Все 7 из 7 побед он завоевал досрочно. При этом он финишировал своих оппонентов в первом раунде.

Сергей Хандожко выступит в полусреднем весе против Дуайна Гранта. Российский боец проведет свой очередной поединок в UFC. Это будет третий бой для Хандожко в организации Даны Уайта. Два предыдущие поединка для россиянина закончились по-разному. В дебютном бою он сумел одолеть Ростема Акмана, а вот далее уступил Рустаму Хабилову.

Сергей Хандожко globallookpress.com

Теперь же предстоит встретиться с Дуайном Грантом. Сильной стороной оппонента является ударная мощь. 4 из 7 своих побед американец одержал досрочно в первом раунде. В борьбу Грант идет не так часто, но при этом все 3 тейкдауна и в UFC для него оказались успешными. Далее же в партере Дуайн наносит акцентированные удары и набирает очки.

Сергей Хандожко в борьбе не так хорош. У него только 17% успешных переводов на канвас. При этом россиянин неплох в защите от тейкдаунов. По статистике у него 50% заблокированных попыток со стороны соперника. В этом поединке Хандожко нужно быть очень внимательным в первом раунде. Далее же во второй половине боя вперед может пойти именно Сергей.

Закрывает предварительный кард противостояние Джордана Райта и Марка-Андре Баррио в промежуточном весе. Американец в своих последних трех боях дважды проиграл. Ему необходимо побежать. Джордан вынужден будет идет вперед, чтобы завладеть инициативой. Очередное поражение может подпортить рейтинг бойца.

Основной кард

Открывает основной кард бой в полулегком весе между Ландо Ваннатой и Чарльзом Журденом. Американец является ярким финишером, и на его счету 8 досрочных побед в первом раунде. Ваннато же любит работать на длительной дистанции. Он выбрасывает большое количество ударов, из которых до цели доходит 52%, однако с выносливостью у данного бойца все в порядке.

В тяжелом весе у Александра Романова на коротком уведомлении появился новый соперник. Таннер Босер отказался выходить на бой, но вместо него согласился Чейз Шерман. Молдавский «Кинг Конг» одержал в UFC уже 4 победы подряд. В случае успеха с Шерманом, Романов может заявить о себе, как о претенденте на попадании в топ-15.

В женском наилегчайшем весе сойдутся Мэйси Барбер и Монтана Де Ла Роса. Обе девушки выиграли свои предыдущие бои. Однако у Барбер до победы было два поражения кряду. Сейчас Мэйси занимает 14 позицию в наилегчайшем дивизионе, но в случае поражения она может оказаться вне рейтинга.

В соглавном бою вечера в легком весе встретятся 40-летний ветеран Клэй Гуида и Клаудио Пуэллес. Возрастной американец одержал 2 победы подряд в своих последних поединках. За его плечами солидный опыт. Гуида за свою карьеру провел 58 боев, а борьба и БЖЖ не раз приносили ему победы. Несмотря на то, что Клаудио младше, чем его оппонент на 14 лет, эксперты разделяются во мнениях. Это означает, что шанс на победу есть у каждого.

Джессика Андраде сразится с Амандой Лемос в главном бою

Джессика Андраде — первый номер рейтинга в женском наилегчайшем дивизионе globallookpress.com

Ранее Джессика была чемпионом в минимальном весе, но в итоге она лишилась пояса и решила подняться в дивизион выше. В наилегчайшем весе Андраде добилась немалых успехов. Сейчас она занимает первую строчку в рейтинге, а последнем своем бою Джессика не оставила ни единого шанса Синтии Кальвио, нокаутировав ее в первом раунде. Андраде дралась и с Валентиной Шевченко, но уступила ей.

Теперь же Джессика возвращается в минимальный вес и на этот раз попробует одолеть Лемос, занимающую десятую строчку в рейтинге. Аманда идет на серии из пяти побед кряду. Но ранее в ее карьере не было такой серьезной оппозиции. Для Лемос бой с Андраде может стать самым трудным в ее карьере.

Джессика же по-прежнему мечтает вернуть себе пояс и взять реванш у Намаюнас. Однако ранее она дважды встречалась с Роуз, и, чтобы заслужить третий бой, нужно ярко показать себя в поединке с Лемос. В виду опыта и статистики Джессика считается фаворитом. В этом бою все может закончиться очень быстро, если учесть, что у Андраде 10 побед в карьере в первом раунде.