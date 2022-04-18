Мухаммад одолел Люке, а Омаргаджиев получил коленом в голову, как Стерлинг, но проиграл. Обзор карда UFC Vegas 51

В ночь с 16 на 17 апреля проходил очередной турнир UFC Vegas 51. В главном бою вечера встречались топовые полусредневесы Висенте Люке и Белал Мухаммад

Результаты боев предварительного карда

Турнир UFC Vegas 51 открылся поединком, в котором случился нокаут уже в первом раунде. В легчайшем весе встречались Хейли Алатенг и Кевин Врум. Здесь все закончилось очень быстро. На 47-й секунде первого раунда Хейли Алатенг отправляет своего оппонента на канвас и судья останавливает поединок.

Истела Нунес и Сэм Хьюз встречались в рамках минимального веса в женском дивизионе. В данном бою нокаута не случилось и бой дошел до решения судей. Рефери были на стороне Сэм Хюз. Американка забрала победу.

Следующий поединок проходил в легком мужском весе с участием Джордана Лавитта и Трея Огдена. Оба показали примерно равный бой. И Лавитт, и Огден точно попадали друг по другу джебами. Мнение судей на этот раз разделилось. Отдать кому-то предпочтение было не так-то просто. Но в итоге раздельным решением победу одержал Джордан Лавитт.

В тяжелом весе встречались Крис Барнетт и Мартин Будай. Американский боец всегда очень эффектно появляется на ринге. Он любит петь и танцевать, но при этом обладает сильным ударом. По статистике из 22 побед 17 нокаутом.

Барнетт не так хорош на дистанции, но силен в определенных отрезках. План у Криса был, как всегда, один — это нокаутировать соперника. Однако Мартин Будай грамотно оборонялся и сумел перебить оппонента на дальней дистанции. За счет этого все судьи и отдали ему победу.

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 51: Люке vs Махуммад

Очередной бой в весе до 70.2 кг закончился досрочно. В нем встречались Рафа Гарсия и Джесси Ронсон. Казалось, что поединок дойдет до второго раунда, однако поздний тейкдаун со стороны Гарсии принес свои девиденды. Джесси Ронсон не сумел выбрать из партера и в итоге был задушен. Рафа Гарсия одержал победу за 10 секунд до конца первого раунда.

Еще один бой в легком весе тоже не дошел решения. Это и вовсе получился самый быстрый поединок на прошедшем турнире. Драккару Клозе потребовалось все лишь 33 секунды, чтобы отправить в нокаут Брэндона Дженкинса. Клозе получил бонус за выступление вечера.

Лина Лансберг и Пэнни Кианзад — это поединок, который мог быть и в основном карде. Обе соперницы являются представительницами топ-15 в женском легчайшем весе. Пэнни в силу возраста являлась фаворитом. Лансберг уже 40 лет и до начала боя мало кто верил в нее. И здесь молодость взяла верх над опытом.

Пэнни Кианзад и Лина Лансберг globallookpress.com

Кианзад забрала победу единоглассным решением судей и закрыла поражение от Ракель Пенингтон. Теперь есть вероятность, что Пэнни с 12-ой строчки сразу же попадет в десятку сильнейших.

Закрывал предварительный кард бой тяжеловесов с участием Дэвина Кларка и Уильяма Найта. После двух интересных раундов казалось, что поединок дойдет до решения. Однако на четвертой минуте в третьей пятиминутке Кларка отправляет своего оппонента в жесткий нокаут и забирает победу.

Основной кард

Открывал основной кард турнира бой в полусреднем весе между Муниром Лаззезом и Энджом Лусом. Все три раунда прошли под диктовку тунисца и вполне ожидаемо благодаря контролю и грамотной работе на дистанции он единогласным решением судей одержал победу.

Пэт Сабатини и Тиджей Лэрами выяснили отношения между собой в легком весе. Здесь нокаута тоже не случилось. Бой продлился все три раунда и дошел до решения судей. Рефери единогласным вердиктом отдали победу Сабатини. Это уже четвертый успешный бой подряд для Пэта. В случае еще одной победы Сабатини имеет шанс попасть в топ-15 сильнейших легковесов в UFC.

Майро Буэна Сильва и Ву Янань устроили в очной встрече настоящую рубку. В женском легчайшем весе. Уже с первых минут девушки задали очень высокий темп. Майро выбросила за бой 87 точных акцентированных ударов, а на счету Янань их 62. Бой преимущественно проходил в стойке. Ву провела единственный тейкдаун в поединке и дважды пыталась закончить встречу сабмишном. Однако Сильва успешно оборонялась. Судьи отдали победу бразильянке, а поединок был признан боем вечера.

В бою между Мигелем Баезой и Андрэ Фиальо в полусреднем весе случился очередной нокаут в первом раунде. Под конец первого раунда португалец мощным ударом опрокидывает своего оппонента и предпринимает попытку добивания. Судья останавливает встречу, а Баеза получает бонус за выступление вечера.

Соглавный и главный бои вечера

Белал Мухаммад globallookpress.com

В соглавном бою вечера дебютировал российский боец Гаджи Омаргаджиев в среднем весе. В своей карьере до первого боя в UFC представитель школы Дагестана не знал поражений. В соперниках был Кайо Борральо, ярко показавший себя в претендентской серии Даны Уайта.

В итоге бой закончился скандалом. В третьем раунде Омаргаджиев оказался на трех точках опоры и получил коленом в голову, после чего не смог продолжить поединок. Удивительно, что судьи отдали победу Борральо, ведь после аналогичного случая в прошлом году Яна за подобное лишили пояса.

Реация других бойцов была просто незамедлительна. Вот что считает экс-чемпион UFC Даниэль Кормье:

Даниэль Кормье Экс-чемпион UFC За такой удар надо дисквалифицировать. Иначе все так будут делать в надежде на то, что соперник не встанет, но это запрещенный прием

Об этом Кормье написал у себя в соцсетях. Однако результат уже не изменить. Омаргаджиев терпит поражение, а дебют можно считать неудачным.

В главном бою вечера с участием двух топовых полусредневесов все обошлось без скандалов. Это был матч-реванш между Висенте Люке и Белалом Мухаммадом. Первый их бой проходил в 2016 году. Тогда Люке отправил своего оппонента в нокаут.

Но Белал извлек урок. На этот раз он действовал куда тактичнее. Если Люке начинал перебивать в стойке, то Мухаммад шел в партер и набирал очки. Судьи единогласным решением отдали победу Белалу. Таким образом, Мухаммад одерживает седьмую победу кряду и становится одним из потенциальных претендентов на чемпионский пояс в полусреднем дивизионе UFC.