Гимнаст Прокопьев стал чемпионом России в вольных упражнениях. Нагорный — второй

Никита Прокопьев Фото: globallookpress.com
Прокопьев набрал 14,266 балла. Серебряную медаль в этой дисциплине взял олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Никита Нагорный (14,200). Бронза досталась Даниелу Маринову (13,766).
Кириллу Прокопьеву 28 лет, это его третья медаль на нынешнем чемпионате России. До этого он завоевал золото в командном первенстве в составе первой команды Центрального федерального округа и серебряную награду в личном многоборье, уступив 0,399 балла Артуру Далалояну.
Напомним, сегодня, 16 апреля, Далалоян принял решение сняться с чемпионата России из-за повреждений кожных покровов ладоней.