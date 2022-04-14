ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Висенте ЛюкеАнонс UFC Vegas 51. В главном бою выступят потенциальные соперники Хамзата Чимаева
  • 22:04
    • Дубль Нкунку вывел «Лейпциг» в полуфинал Лиги Европы
  • 21:29
    • ЦСКА победил СКА в седьмом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина
  • 21:08
    • Обамеянг и Торрес сыграют в атаке «Барсы» против «Айнтрахта»
  • 21:38
    • «Лестер» победил ПСВ и вышел в полуфинал Лиги конференций
  • 21:27
    • «Рома» и «Буде-Глимт» объявили стартовые составы
    Все новости спорта

    Украинские волейболисты займут место сборной России на ЧМ-2022

    Прочие Волейбол
    Мужская сборная Украины по волейболу займёт место сборной России на чемпионате мира — 2022, сообщает пресс-служба Украинской федерации волейбола (УФВ).

    Украинские волейболисты поедут на ЧМ-2022
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Украинские волейболисты поедут на ЧМ-2022

    Турнир был перенесен из России и по предварительной информации, состоится с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.

    УФВ получила письмо от Международной федерации (FIVB), в котором сообщается, что Украина займёт место дисквалифицированной сборной России, став первой сеяной командой в группе А.

    Жеребьёвка заново проходить не будет. В одной группе с Украиной сыграют сборные Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии.

    Ранее для прямого попадания на чемпионат мира Украине не хватило одного места в рейтинге.

    Чемпионат мира — 2022 станет вторым в истории Украины. В 1998 году команда заняла 9-12-е место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» проведет мастер-класс для обороны «Айнтрахта»?
  • «Барселона» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Встреча обещает быть результативной
  • «Рома» — «Будё/Глимт». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лион» и «Вест Хэм» устроят голевую «засуху»?
  • «Лион» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.18
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рома — Будё/Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.10
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Прочие
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Флорида — Виннипег
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному