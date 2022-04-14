Украинские волейболисты займут место сборной России на ЧМ-2022

Украинские волейболисты поедут на ЧМ-2022 Фото: globallookpress.com
Турнир был перенесен из России и по предварительной информации, состоится с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.
УФВ получила письмо от Международной федерации (FIVB), в котором сообщается, что Украина займёт место дисквалифицированной сборной России, став первой сеяной командой в группе А.
Жеребьёвка заново проходить не будет. В одной группе с Украиной сыграют сборные Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии.
Ранее для прямого попадания на чемпионат мира Украине не хватило одного места в рейтинге.
Чемпионат мира — 2022 станет вторым в истории Украины. В 1998 году команда заняла 9-12-е место.