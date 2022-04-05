Тренер российских гимнастов: Глава FIG не видит чемпионат мира без нашей команды

Президент(FIG)заверил, что приложит все усилия для допуска российских спортсменов к международным турнирам.

Об рассказала главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Напомним, что 7 марта FIG отстранила россиян от соревнований под своей эгидой в связи с ситуацией в Украине

«Мы были в Катаре на этапе Кубка мира, президент Международной федерации гимнастики Ватанабэ уверил нас, что, как только закончатся военные действия, будут предприниматься все усилия, чтобы нашу команду допустили. Он не видит чемпионат мира без нашей команды.

По регламенту [на чемпионате России] мы отбираем на чемпионат Европы, но, даже если на Европу мы не поедем, сейчас склоняются к тому, что туда нас все-таки не допустят, шансы на 2023 год выступить будут серьезные.

Поэтому надо готовиться, выбирать состав сборной», — цитирует Родионенко ТАСС.

Чемпионат и первенство России пройдут с 6 по 17 апреля в Казани. Чемпионат состоится 11–21 августа в Мюнхене.