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    Семененко: Я надеюсь, мы сможем участвовать в международных соревнованиях

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    Участник Олимпиады-2022 Евгений Семененко рассказал об отношении к отстранению российских фигуристов от международных турниров.

    Евгений Семененко
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    Евгений Семененко

    «Я надеюсь, мы сможем участвовать в международных соревнованиях. Если нет, думаю, наша федерация не оставит спортсменов в трудную минуту, что-то придумает. Без соревнований мы не останемся.

    Конечно, обидно, что нас не допустили к такому важному старту, одному из главных в сезоне. После Олимпиады по статусу всегда идет чемпионат мира. И жаль, что нашим спортсменам там не довелось поучаствовать.

    Новые форматы в России? Решать будет федерация, но я думаю, любое нововведение мы будем приветствовать. Особенно если оно будет необычным и интересным.

    И если оно будет нравиться и зрителю, и нам, фигуристам», — приводит слова Семененко «Спорт-Экспресс».

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