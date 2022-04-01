Семененко: Я надеюсь, мы сможем участвовать в международных соревнованиях

Участник Олимпиады-2022рассказал об отношении к отстранению российских фигуристов от международных турниров.

«Я надеюсь, мы сможем участвовать в международных соревнованиях. Если нет, думаю, наша федерация не оставит спортсменов в трудную минуту, что-то придумает. Без соревнований мы не останемся.

Конечно, обидно, что нас не допустили к такому важному старту, одному из главных в сезоне. После Олимпиады по статусу всегда идет чемпионат мира. И жаль, что нашим спортсменам там не довелось поучаствовать.

Новые форматы в России? Решать будет федерация, но я думаю, любое нововведение мы будем приветствовать. Особенно если оно будет необычным и интересным.

И если оно будет нравиться и зрителю, и нам, фигуристам», — приводит слова Семененко «Спорт-Экспресс».