Прыгун на лыжах с трамплина Кобаяси выиграл общий зачёт Кубка мира

Рёю Кобаяси Фото: globallookpress.com
Это второй «Большой хрустальный глобус» в карьере 25-летнего японца. Дебютный трофей он завоевал в 2019 году.
Интрига в борьбе за трофей сохранялась до последнего этапа КМ в Планице (Словения). На титул так же претендовал немец Карл Гайгер.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт. Итоги.
1. Рёю Кобаяси (Япония) — 1589 очков
2. Карл Гайгер (Германия) — 1500
3. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 1205.
Примечательно, что именно Гранеруд выиграл соревнования в Планице, что позволило ему завершить сезон в топ-3 Кубка мира. Российские спортсмены участия в соревнованиях не приняли из-за санкции Международной Федерации лыжных видов спорта (FIS).