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    Все новости спорта

    Американец Винсент Чжоу заявил четверной аксель в произвольной программе ЧМ-2022

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    Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях, американский фигурист Винсент Чжоу заявил четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира 2022 года в Монпелье (Франция).

    Винсент Чжоу
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    Винсент Чжоу

    Также в заявке у Чжоу есть четверные лутц, сальхов, тулуп и каскад четверной сальхов — тройной тулуп.

    Чжоу располагается на шестой позиции после короткой программы, уступая лидеру японцу Сёме Уно чуть менее 15 баллов.

    Напомним, в декабре двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю на официальной тренировке перед стартом чемпионата Японии исполнил четверной аксель. Отметим, что на соревнованиях данный прыжок чисто пока не удавалось выполнить никому, даже самому Ханю, который пытался исполнить его и на Олимпийских играх в Пекине.

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