Американец Винсент Чжоу заявил четверной аксель в произвольной программе ЧМ-2022

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях, американский фигуристзаявил четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира 2022 года в Монпелье (Франция).

Также в заявке у Чжоу есть четверные лутц, сальхов, тулуп и каскад четверной сальхов — тройной тулуп.

Чжоу располагается на шестой позиции после короткой программы, уступая лидеру японцу Сёме Уно чуть менее 15 баллов.

Напомним, в декабре двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю на официальной тренировке перед стартом чемпионата Японии исполнил четверной аксель. Отметим, что на соревнованиях данный прыжок чисто пока не удавалось выполнить никому, даже самому Ханю, который пытался исполнить его и на Олимпийских играх в Пекине.