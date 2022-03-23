Белл: Мне было очень весело, и я с нетерпением жду произвольной программы

Мэрайя Белл Фото: globallookpress.com
Американская фигуристка заняла промежуточное третье место в соревнованиях одиночниц, набрав 72,55 балла. Лидирует японка Каори Сакамото (80,32), второе место у Луны Хендрикс из Бельгии (75,00).
«Я очень довольна своим выступлением. Для меня большая честь быть рядом с этими замечательными женщинами.
Мне было очень весело, и я с нетерпением жду произвольной программы», — приводит слова Хендрикс журналист Джеки Вонг.
Произвольные программы фигуристки представят 25 марта.