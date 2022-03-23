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    Белл: Мне было очень весело, и я с нетерпением жду произвольной программы

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    Американка Мэрайя Белл поделилась мнением о своем выступлении в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

    Мэрайя Белл
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    Мэрайя Белл

    Американская фигуристка заняла промежуточное третье место в соревнованиях одиночниц, набрав 72,55 балла. Лидирует японка Каори Сакамото (80,32), второе место у Луны Хендрикс из Бельгии (75,00).

    «Я очень довольна своим выступлением. Для меня большая честь быть рядом с этими замечательными женщинами.

    Мне было очень весело, и я с нетерпением жду произвольной программы», — приводит слова Хендрикс журналист Джеки Вонг.

    Произвольные программы фигуристки представят 25 марта.

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