Непряева выиграла спринт на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке

Наталья Непряева Фото: globallookpress.com
Она преодолела дистанцию за 4 минуты 26 секунд. Второе место заняла Анастасия Фалеева, уступившая победительнице 0,19 секунды. Тройку лучших замкнула Екатерина Смирнова.
Напомним, российских лыжниц и лыжников отстранили от международных соревнований после начала военной специальной операции. В результате было принято решение о проведении внутрироссийских соревнований.
Несмотря на отстранение, Непряева в этом сезоне впервые в карьере выиграла Кубок мира.
Лыжные гонки. Кирово-Чепецк, спринт, женщины
1. Наталья Непряева — 4.26,1.
2. Анастасия Фалеева +0,19.
3. Екатерина Смирнова +7,13.
4. Ольга Царёва +11,33.
5. Алёна Баранова +16,65.
6. Христина Мацокина +18,47.