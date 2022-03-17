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    Непряева выиграла спринт на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке

    Прочие Лыжи
    Обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева стала победительницей спринта на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    Она преодолела дистанцию за 4 минуты 26 секунд. Второе место заняла Анастасия Фалеева, уступившая победительнице 0,19 секунды. Тройку лучших замкнула Екатерина Смирнова.

    Напомним, российских лыжниц и лыжников отстранили от международных соревнований после начала военной специальной операции. В результате было принято решение о проведении внутрироссийских соревнований.

    Несмотря на отстранение, Непряева в этом сезоне впервые в карьере выиграла Кубок мира.

    Лыжные гонки. Кирово-Чепецк, спринт, женщины

    1. Наталья Непряева — 4.26,1.
    2. Анастасия Фалеева +0,19.
    3. Екатерина Смирнова +7,13.
    4. Ольга Царёва +11,33.
    5. Алёна Баранова +16,65.
    6. Христина Мацокина +18,47.

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