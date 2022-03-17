Непряева выиграла спринт на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке

Обладательница «Большого хрустального глобуса»стала победительницей спринта на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке.

Она преодолела дистанцию за 4 минуты 26 секунд. Второе место заняла Анастасия Фалеева, уступившая победительнице 0,19 секунды. Тройку лучших замкнула Екатерина Смирнова.

Напомним, российских лыжниц и лыжников отстранили от международных соревнований после начала военной специальной операции. В результате было принято решение о проведении внутрироссийских соревнований.

Несмотря на отстранение, Непряева в этом сезоне впервые в карьере выиграла Кубок мира.

Лыжные гонки. Кирово-Чепецк, спринт, женщины

1. Наталья Непряева — 4.26,1.

2. Анастасия Фалеева +0,19.

3. Екатерина Смирнова +7,13.

4. Ольга Царёва +11,33.

5. Алёна Баранова +16,65.

6. Христина Мацокина +18,47.