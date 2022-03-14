Легенда НФЛ объявил о продолжении карьеры

Легенда американского футбола, квотербек команды «Тампа-Бэй Бакканирс»принял решение продолжить карьеру.

Напомним, что в конце января 44-летний Брэди объявил о завершении выступлений.

«За последние два месяца я понял, что мое место по-прежнему на поле, а не на трибунах. Это время придет. Но это не сейчас. Я люблю своих товарищей по команде, и я люблю свою семью, которая меня поддерживает. Они делают все это возможным. Я возвращаюсь в свой 23-й сезон в "Тампе", — написал Брэди в Twitter.

Брэди считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. За 22 сезона в НФЛ он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона. Ему принадлежат рекорды по тачдаунам (624) и по пасовым ярдам (84520).