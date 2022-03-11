Ришар Жуве вышел в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Фалуне

Французский лыжниквышел в полуфинал спринта классическим ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Он показал второй результат во втором четвертьфинале.

Жуве является единственным соперником норвежца Йоханнеса Клебо в борьбе за «Малый хрустальный глобус» в спринте. Клебо решил сняться с этапа в Фалуне, и француз обойдёт его в спринтерском зачёте, если одержит победу. Во всех остальных случаях «Глобус» достанется норвежцу.

В общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Клебо одержал досрочную победу.

У женщин первенствовала россиянка Наталья Непряева (также досрочно). Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от международных соревнований.