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    Юханссон покинул пост наставника гандбольного клуба «Ростов-Дон»

    Прочие Гандбол Вокруг спорта
    Шведский специалист Пер Юхансон покинул должность главного тренера женского гандбольного клуба «Ростов-Дон».

    Пер Юхансон
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    Пер Юхансон

    Контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

    «От всей души хочу поблагодарить клуб за все время, что я провел здесь. Опыт, полученный в "Ростов-Доне", останется ярким этапом моей жизни.

    Все только начиналось, но наши пути разошлись из-за причин, на которые мы не в силах повлиять. Очень горько покидать команду именно таким образом.

    Могу понять, если клуб посчитает, что я его подвел. Но по возвращении в Ростов я не мог бы чувствовать себя в безопасности из-за сложившейся ситуации, хотя мой внутренний голос кричит, что я хочу этого», — сказал Юханссон клубной пресс-службе.

    51-летний швед возглавил «Ростов-Дон» в августе 2020 года. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок и Суперкубок России (в сезонах-2019/20 и 2020/21), а также завоевал серебряные медали чемпионата России (2020/21).

    После 17 матчей предварительного этапа чемпионата России сезона-2021/22 «Ростов-Дон» набрал 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы А .

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