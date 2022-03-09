Юханссон покинул пост наставника гандбольного клуба «Ростов-Дон»

Шведский специалистпокинул должность главного тренера женского гандбольного клуба

Контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

«От всей души хочу поблагодарить клуб за все время, что я провел здесь. Опыт, полученный в "Ростов-Доне", останется ярким этапом моей жизни.

Все только начиналось, но наши пути разошлись из-за причин, на которые мы не в силах повлиять. Очень горько покидать команду именно таким образом.

Могу понять, если клуб посчитает, что я его подвел. Но по возвращении в Ростов я не мог бы чувствовать себя в безопасности из-за сложившейся ситуации, хотя мой внутренний голос кричит, что я хочу этого», — сказал Юханссон клубной пресс-службе.

51-летний швед возглавил «Ростов-Дон» в августе 2020 года. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок и Суперкубок России (в сезонах-2019/20 и 2020/21), а также завоевал серебряные медали чемпионата России (2020/21).

После 17 матчей предварительного этапа чемпионата России сезона-2021/22 «Ростов-Дон» набрал 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы А .