Мазепин заявил, что не хочет возвращаться в «Хаас»

Российский пилотсообщил, что у него больше нет желания возвращаться в команду «Формулы-1»

«Хаас» ранее объявил о разрыве контракта с Мазепиным. Американская команда также рассталась с титульным спонсором — компанией «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, отца гонщика.

«Я почувствовал облегчение, когда ФИА разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе. Я надеялся, что смогу выступить. Но всё поменялось, и я потерял мечту, ради которой работал всю жизнь.

Хорошо сохранить все варианты возможными, но я не хочу возвращаться туда, где меня не хотят видеть. Формула-1 — опасный вид спорта, и поэтому важно, чтобы ты доверял команде. Вопрос безопасности важен.

Я абсолютно не считаю Формулу-1 закрытой главой для меня. Собираюсь оставаться в форме и быть готовым использовать возможность, если она будет. Пока я нацелен только на Формулу-1», — приводит слова Мазепина «Чемпионат».