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    Мазепин заявил, что не хочет возвращаться в «Хаас»

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Российский пилот Никита Мазепин сообщил, что у него больше нет желания возвращаться в команду «Формулы-1» «Хаас».

    Никита Мазепин
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    Никита Мазепин

    «Хаас» ранее объявил о разрыве контракта с Мазепиным. Американская команда также рассталась с титульным спонсором — компанией «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, отца гонщика.

    «Я почувствовал облегчение, когда ФИА разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе. Я надеялся, что смогу выступить. Но всё поменялось, и я потерял мечту, ради которой работал всю жизнь.

    Хорошо сохранить все варианты возможными, но я не хочу возвращаться туда, где меня не хотят видеть. Формула-1 — опасный вид спорта, и поэтому важно, чтобы ты доверял команде. Вопрос безопасности важен.

    Я абсолютно не считаю Формулу-1 закрытой главой для меня. Собираюсь оставаться в форме и быть готовым использовать возможность, если она будет. Пока я нацелен только на Формулу-1», — приводит слова Мазепина «Чемпионат».

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