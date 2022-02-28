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    Шведская лыжная ассоциация выступила против участия россиян в этапе Кубка мира

    Прочие Лыжи
    Шведская лыжная ассоциация выступила против того, чтобы российские и белорусские спортсмены принимали участие в этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Проведение этапа запланировано на период с 11 по 13 марта.

    Юлия Ступак
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    Юлия Ступак

    «Что касается участников из России и Беларуси на этапах Кубка мира, мы хотим сделать некоторые уточнения по фактам. Никакие шведские или норвежские спортивные федерации не могут сами отстранить Россию и Беларусь от соревнований, которые проводятся под эгидой соответствующих международных спортивных федераций. Однако мы понимаем, что так может показаться, учитывая некоторые прозвучавшие заявления. Теперь требуется, чтобы ЕС или, возможно, правительство Швеции приняло решение о санкциях, которые касаются спорта, или же решение FIS не допускать участников из России и Беларуси.

  • FIS отказалась отстранять российских лыжников от этапов Кубка мира
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    • Шведская лыжная ассоциация работает вместе со Шведской спортивной конфедерацией над принятием решения о санкциях и ведёт тесный диалог с FIS. Министр спорта Андерс Игеман представил в ЕС предложение о санкциях, которое поддерживает Шведская лыжная ассоциация и по которому, мы надеемся, они скоро примут решение», — сказала глава Шведской лыжной ассоциации Карин Маттссон.

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