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    Клебо призвал FIS отобрать этап КМ по лыжным гонкам у России

    Прочие Лыжи
    Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо сообщил, что не полетит в Тюмень на финал Кубка мира по лыжным гонкам, а также высказался о конфликте между Россией и Украиной.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    «То, что происходит сейчас в Украине, пугает, и я действительно должен это осудить.

    Да, то, что произошло, кажется нереальным и ставит наш мир в новую и опасную ситуацию. Это война, и мы вступаем в период чрезвычайно высокого риска в нескольких областях.

    Теперь FIS должна показать, что она готова взять на себя ответственность. Нужно просто перенести финал Кубка мира, который планировалось проводить в России.

    FIS могла бы отреагировать намного быстрее и дать финал Кубка мира шведскому Эстерсунду. Я ожидаю, что FIS будет действовать сегодня.

    Лично у меня нет планов ехать в страну, которая вторгается в другое государство», — цитирует норвежца VG.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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