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    Финал Кубка мира по лыжным гонкам могут перенести из Тюмени

    Прочие Лыжи Вокруг спорта
    Международная федерация лыжного спорта (FIS) попросила шведский Эстерсунд быть готовым к принятию заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени, сообщил представитель Федерации лыжных видов спорта Швеции Ула Стремберг.

    Остерсунд может принять Финал Кубка мира по лыжным гонкам
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    Остерсунд может принять Финал Кубка мира по лыжным гонкам

    Ранее портал Faster Skier сообщил, что изменения в календаре могут произойти на фоне напряженных отношений между Россией и Украиной, однако FIS не подтвердила эту информацию.

    «Нас попросили подготовиться. Если возникнет конкретный вопрос с проведением гонок, организаторы обязательно приложат все усилия, чтобы попытаться его решить.

    Соревноваться в России с такой геополитической обстановкой — не лучший вариант. Было бы разумно, если бы FIS проанализировала, можно ли перенести этап в другую страну», — сказал Стремберг SVT.

    Этап в Тюмени запланирован на 18-20 марта.

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