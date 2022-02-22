Финал Кубка мира по лыжным гонкам могут перенести из Тюмени

Остерсунд может принять Финал Кубка мира по лыжным гонкам Фото: globallookpress.com
Ранее портал Faster Skier сообщил, что изменения в календаре могут произойти на фоне напряженных отношений между Россией и Украиной, однако FIS не подтвердила эту информацию.
«Нас попросили подготовиться. Если возникнет конкретный вопрос с проведением гонок, организаторы обязательно приложат все усилия, чтобы попытаться его решить.
Соревноваться в России с такой геополитической обстановкой — не лучший вариант. Было бы разумно, если бы FIS проанализировала, можно ли перенести этап в другую страну», — сказал Стремберг SVT.
Этап в Тюмени запланирован на 18-20 марта.