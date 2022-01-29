Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди завершил карьеру

Семикратный чемпион Супербоула, квотербекзавершил спортивную карьеру, сообщает телеканал ESPN.

Последние два года Брэди выступал за команду «Тампа-Бэй» в Национальной футбольной лиге (НФЛ). С 2000 по 2019 годы он играл за «Нью-Ингленд Патриотс».

44-летний спортсмен считается одним из лучших игроков в истории американского футбола.

За 22 сезона в НФЛ он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона. Ему принадлежат рекорды по тачдаунам (624) и по пасовым ярдам (84520).

По информации издания, Брэди принял решение о завершении карьеры из-за факторов, связанных в том числе с семьей и здоровьем.